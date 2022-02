Piraí está recebendo a implantação de 13 sistemas de esgotamento sanitário, que atenderão a nove localidades rurais ou periurbanas. As obras fazem parte do programa “Sanear Guandu”, que irá investir cerca de R$ 56 milhões para atender nove milhões de pessoas em vários municípios do Estado do Rio de Janeiro. O investimento em Piraí é da ordem de R$ 2.789.188,24.



De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Junior Rocha, em Piraí as localidades contempladas são: Vila Cruzeiro, Vila Cristã, Estrada da Pousada Vale dos Sonhos, Vista Alegre, Assentamento Roseli Nunes, Assentamento Terra da Paz, Tomases, Enseada das Garças, Sítio São Sebastião, Ponte de Cimento e Sanatório da Serra.

“Esses investimentos serão de grande importância para os moradores dessas localidades. São obras que necessitavam há anos e que agora saem do papel e tornam-se realidade. É mais qualidade de vida para a nossa população”, ressaltou.

O prefeito Tutuca também destacou a relevância das obras e agradeceu o apoio do governo do estado. “Esses investimentos são fruto das reivindicações nossas junto ao governo do estado, que mais uma vez mostra que olha para o interior. É mais dignidade para nossa população. Só temos a agradecer ao governador Cláudio Castro pelo empenho e carinho com Piraí”, frisou.