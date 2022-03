A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Finanças, disponibilizou desde o mês passado, de forma digital, os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2022. O vencimento da primeira parcela com desconto de 15% ou do pagamento integral com 30% de desconto é no dia 15 de março.



Os contribuintes poderão ter acesso às guias para pagamento através do site da prefeitura (barramansa.rj.gov.br). Basta clicar no ícone IPTU, incluir os dados solicitados e fazer a emissão. A faxineira Tania Conceição, moradora do bairro São Luiz, aproveitou o fim do Carnaval para imprimir suas guias. “Dizem que o ano só começa depois do Carnaval, então já comecei a organizar minhas contas. Como não entendo muito de internet, pedi para minha filha imprimir pra mim. Ela já fez tudo rapidinho e já pagou pelo aplicativo”, revelou.



Aos moradores cadastrados em programas sociais, como o Bolsa Família e o ‘Minha Casa, Minha Vida’, serão disponibilizadas ilhas de impressão gratuita em pontos de atendimento no Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), no Centro Administrativo Municipal ou na Subprefeitura da Região Leste.

Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com a Secretaria de Finanças, através dos e-mails: atendimentoger.arrecadacao@barramansa.rj.gov.br ou suporteportaliptu@barramansa.rj.gov.br.