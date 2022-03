O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, informou que respeita a decisão da Secretaria de Estado de Saúde com relação à liberação dos gestores municipais com relação ao uso de máscaras.

No entanto, em conformidade com o Grupo Setorial de Endemias, liderado pela Secretaria Municipal de Saúde, o chefe do Executivo decide que o quadro da utilização de máscaras em Barra do Piraí não vai mudar, por enquanto.

“De certo que casos estão em queda, bem como os óbitos pela Covid 19. Mas, se faz necessária a mesma cautela de sempre. Portanto, máscaras serão mantidas, excetuando apenas à mesa de bares e restaurantes, que continuam exigindo para a entrada nestes mesmos estabelecimentos”, frisa o prefeito.