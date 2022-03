Um engavetamento envolvendo pelo menos cinco veículos na Rodovia Lúcio Meira (BR-393) deixou uma pessoa morta e outras dez feridas no começo da tarde desta sexta-feira (dia 4). Entre as vítimas do acidente, duas foram socorridas em estado leve e outras oito recusaram atendimento. O fato ocorreu na altura do KM 249, no bairro Coimbra, em Barra do Piraí, onde o trânsito encontra-se totalmente interditado para perícia.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Assim que houver novas informações, esta notícia será atualizada.

Foto: Reprodução Redes Sociais