Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, nesta quinta-feira (dia 10), um homem acusado de tripla tentativa de homicídio. Ele foi capturado na localidade de Alto Purys, naquela cidade, após trabalho de inteligência e monitoramento. A ação contou com apoio de policiais militares.

Segundo os agentes, o crime ocorreu em janeiro deste ano, no bairro Triângulo, em Três Rios. Na ocasião, o preso e um comparsa efetuaram diversos disparos contra as vítimas que estavam em um bar. Os autores fugiram e os feridos foram encaminhados para um hospital da região.

De acordo com as investigações, a motivação do crime seria a disputa territorial de tráfico de drogas.

Contra o acusado, foi cumprido mandado de prisão temporária pendente. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde está à disposição da Justiça.