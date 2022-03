Um menina de seis anos foi baleada na noite de sexta-feira (dia 11) durante um confronto entre suspeitos de tráfico de drogas e policiais militares em Barra Mansa. A informação é do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência. Dois homens morreram. O fato ocorreu no bairro Santa Isabel, para onde os agentes foram acionados para verificar uma denúncia sobre homens armados traficando drogas em um baile funk.

Assim que chegaram ao local, os PMs foram recebidos a tiros e reagiram. Após cessar o tiroteio, os policiais encontraram os dois homens caídos no chão e, junto deles, havia um revólver com quatro munições intactas e duas deflagradas, uma espingarda com quatro cartuchos intactos, quatro comunicadores, um celular e uma mochila com 37 cápsulas de cocaína e 45 tiras de maconha.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. Já a criança, que foi atingida no abdome, foi levada para a Santa Casa de Misericórdia e recebeu alta na manhã deste sábado (dia 12).