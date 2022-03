O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) sorteou, na manhã deste sábado (dia 12), as duas urnas que serão auditadas nas eleições suplementares de Itatiaia, neste domingo (dia 13). A urna da seção eleitoral 161 será submetida à auditoria de funcionamento em condições normais de uso, na sede do Tribunal. A urna da seção eleitoral 004 passará, no próprio local em que está instalada, pela auditoria de verificação de autenticidade e integridade.

“Apesar de não serem obrigatórias nos pleitos suplementares, essas auditorias devem se tornar uma rotina, pelo que representam em termos de transparência”, destacou o presidente do TRE-RJ, desembargador Elton Leme. O presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (Cave), juiz Marcel Laguna Duque Estrada, conduziu a cerimônia do sorteio, que aconteceu na sede do TRE-RJ e teve transmissão ao vivo pelo perfil do TRE-RJ no Facebook.

O local de votação da seção 161 é a Escola Municipal Joaquim Miguel dos Santos. A urna instalada na seção será substituída e levada à sede do Tribunal, na Capital, onde acontecerá o auditoria. A cerimônia é pública e ocorre no horário da votação, das 7h às 17h. Instalada no Colégio Municipal Dom Otorino Zanon, a urna da seção 004 será auditada a partir das 6h do domingo (dia 12) no próprio local de votação.

