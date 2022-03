Policiais militares apreenderam no domingo (dia 13) 1.782 pinos de cocaína, 670 pedaços de maconha e 70 pedras de crack no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A droga foi encontrada em uma área de mata, próximo à casa de um suspeito, segundo os PMs. Na residência do homem, porém, não havia nenhum material ilícito. O entorpecente foi apresentado na 93ª DP, mas ninguém foi preso.

Foto: Divulgação PM