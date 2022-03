As fortes chuvas registradas na tarde desta terça-feira (dia 15), em Volta Redonda, causaram diversos pontos de alagamento na cidade. Em poucos minutos de tempestade, diversos vídeos e fotos começaram a circular em redes sociais, evidenciando os transtornos.

No bairro Conforto, há registros de motocicletas quase totalmente submersas. Na Vila Santa Cecília, passageiros que aguardavam no ponto de ônibus próximo ao Instituto de Educação Manoel Marinho precisaram subir nos bancos para fugir da água. Já no bairro Retiro, moradores relatam que vários pontos de alagamentos se formaram, causando transtornos e dificuldades de locomoção.

A Defesa Civil, no entanto, ainda não informou sobre nenhuma ocorrência mais grave. A previsão para os próximos dias é de mais chuva durante as tardes.

Recentemente, a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Volta Redonda divulgou que foi registrado neste ano, um acumulado de 529,2 mm de chuva – volume contabilizado entre 1º de janeiro e o dia 22 de fevereiro. De acordo com o órgão, o número é quase duas vezes maior do que o registrado entre janeiro e fevereiro do ano passado (277,9 mm).