Um corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (dia 18), na Rua 12, no pasto do ponto final do bairro Açude II, em Volta Redonda. Equipes do 28º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas e procederam ao endereço para verificar ocorrência.

De acordo com os agentes, trata-se do corpo de um homem, ainda sem identificação, com marcas de tiros. O local está resguardado neste momento, aguardando perícia.

Até o momento não há informação de autoria e motivação do crime.