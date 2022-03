A Prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria de Ordem Pública, inaugura em breve a Base Barra do Piraí do projeto Segurança Presente, que é um programa de policiamento e aproximação, sendo pioneiro da polícia militar. O evento de lançamento aconteceria em fevereiro e contaria com a presença do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Porém, foi cancelado por conta da tragédia em Petrópolis.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, José Luiz Brum, além de toda segurança instalada, haverá também policiamento extra, o Regime Adicional de Serviço (RAS). “Visando o aumento da segurança no município, o policiamento no Centro da cidade será redobrado, resguardando assim, o comércio e a população. Além disso, as comunidades que mais carecem de segurança também serão comtempladas”, afirmou.

Responsável pelas tratativas com o Governo do Estado, sobretudo com o secretário de Estado de Governo, Rodrigo Bacelar, o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, afirma que o projeto é muito significativo, uma vez que segurança é fator primordial para todos. “É importante que haja um projeto que visa a segurança da cidade, para que a população possa ser preservada. O Segurança Presente vem para somar e resguardar o município. Apesar de a segurança ser atribuição do Governo do Estado, entramos no circuito para trazer este projeto a Barra do Piraí, e vamos dar todo o suporte que essa iniciativa precisa”, afirmou.

Barra do Piraí terá 200 câmeras de segurança

Ratificando o compromisso do Governo Municipal com a segurança pública, o prefeito Mario Esteves anunciou que o município terá cerca de 200 câmeras de monitoramento em diferentes pontos. O chefe do Executivo aponta que “esse instrumento vai garantir que a população viva com mais paz pelas ruas”. “Além disso, poderemos controlar um possível avanço de atitudes suspeitas em Barra do Piraí. Dessa maneira, estaremos colaborando com o Governo do Estado, no sentido de proporcionar segurança à população. Nossos índices não são alarmantes, como em algumas cidades do estado. Porém, vamos evitar que a criminalidade se propague”, acredita Mario Esteves.

Dentro do projeto de monitoramento, Mario Esteves confirma que o município terá um Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), em local a ser implementado e estudado, em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Agentes da Guarda Municipal também serão inseridos no contexto, segundo aponta o prefeito.

Divulgação PMBP