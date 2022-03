O carisma e o talento de um grupo de adolescentes moradores de Volta Redonda foi parar nas telinhas do YouTube e em quatro vem conquistando inúmeros seguidores. O canal Pop Teen TV começou com o intuito de produzir webséries e mini filmes para a plataforma, com atores e modelos da região. O primeiro vídeo – “A Garota Sem Celular” – foi produzido em 2019 e, de lá pra cá, o canal só foi se aperfeiçoando e recebendo mais inscritos.

Juliana Correia Borges é formada no Ensino Médio, tem 20 anos e é a responsável pelo canal. É ela quem escreve os textos, edita os vídeos e dirige as gravações, contando com a ajuda da mãe em cada produção. “Nós gravamos histórias adolescentes. O canal tem mais ou menos 20 integrantes que atuam nos filmes e participam também de alguns desafios”, explica Juliana.

AllexiaVenzel, Lucas Junqueira, EmillyHemerick, Yasmim Silveira, Mateus Soares, Kaylane Assis, Anike Alves, Derek Goulart e Carolina Baesso têm entre 14 e 18 anos e fazem parte do elenco do Pop Teen TV, que ainda conta com vários outros integrantes talentosos. O canal, que começou com apenas poucos inscritos, hoje já conta com 1,8 milhão de seguidores. Segundo Juliana, a meta do grupo é chegar em dois milhões até julho deste ano.

As gravações acontecem aos sábados e domingos, justamente para não atrapalhar a rotina escolar dos adolescentes. Para angariar mais likes, o grupo dá a dica: “Postando cada vez mais conteúdo e histórias novas que atraem mais inscritos e mais público pro canal. No YouTube o seu canal é a maior propaganda de divulgação. Então, o certo é sempre ir postando mais e mais e analisando o conteúdo que dá mais certo para replicar ele de outras formas”.

O vídeo “A Garota Sem Celular” já tem quase 5 milhões de visualizações, seguido por “A Garota Zumbi”, com 4,4 milhões de views. Já o terceiro lugar é ocupado pelo post mais recente do grupo, “A Filha da Minha Professora”, que, apesar do pouco tempo, já foi visto mais de 4,2 milhões de vezes. Ao todo, o canal Pop Teen TV possui 216 milhões de visualizações divididos em seus 180 vídeos produzidos.

Canais

Febre no mundo da música, dos games, da informação e do entretenimento, os canais do YouTube fazem a cabeça dos fãs de diferentes países e faixas etárias, sendo uma das plataformas mais visitadas pelos internautas. Desde seu lançamento, em 2005, o site vem sendo utilizado não apenas por quem deseja assistir, mas principalmente por quem deseja criar. Entre a garotada, é comum dizer que muitas crianças e adolescentes sonham em se tornar um youtuber famoso, como Felipe Neto, Whindersson Nunes, Pedro Rezende Posso e tantas outras personalidades que se consolidaram por meio da plataforma.

De acordo com pesquisas, o Youtube ainda é a maior plataforma de vídeos do planeta, sendo também a ferramenta mais importante para impulsionar negócios no meio digital. Os números impressionam: são mais de 2,29 bilhões de inscritos, sendo 105 milhões só no Brasil, e quase 180 bilhões de visualizações de vídeo.