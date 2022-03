O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable anunciou nesta sexta-feira (dia 18) a liberação do uso de máscara de proteção contra a Covid-19 dentro das unidades de ensino do município, inclusive no interior das salas de aula. A medida só foi possível graças aos dados do boletim epidemiológico para a doença no município, que apresentaram queda de casos graves da doença e internações.

O novo decreto, que será assinado em breve, vai estabelecer as novas medidas.

Segundo dados divulgados pela Gerência de Vigilância em Saúde de Barra Mansa, nesta sexta-feira, 18, o município registrou 3% de ocupação dos leitos clínicos, 0% de respiradores utilizados e 7% de ocupação dos leitos de UTI para casos suspeitos de Covid-19.