Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, nesta sexta-feira (dia 18), um homem pelo crime de tentativa de homicídios. Ele foi capturado no bairro Vila Isabel, naquele município, após cruzamento de dados de inteligência e monitoramento.

Segundo os agentes, além do cumprimento de mandado de prisão, o criminoso também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Na ocasião, foram apreendidos com ele 10 tabletes de maconha, 45 pinos de cocaína, dinheiro em espécie e uma arma de fogo artesanal com 23 munições calibre 380.

De acordo com as investigações, no dia 21 de fevereiro desse ano, o acusado tentou matar a tiros o atual namorado de sua ex-companheira, usando de uma pistola. Na época do fato, a vítima foi surpreendida quando aguardava a namorada no portão de sua residência.

O autor já era monitorado pela equipe da 108ª DP por conta de envolvimento com um grupo criminoso responsável por distribuir entorpecentes na região e por protagonizar conflitos com traficantes rivais. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.