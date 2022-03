A 73ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada nesta sexta-feira (dia 18) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostra o estado do Rio de Janeiro pela segunda semana consecutiva em bandeira verde, de risco muito baixo para Covid-19. A análise compara a oitava semana epidemiológica (SE 08) deste ano, de 20.02 a 26.02, com a décima semana (SE 10), de 06.03 a 12.03.

“Pela segunda semana consecutiva, o estado está em bandeira verde, com risco muito baixo para a Covid-19. Os dados apresentam ainda redução significativa nas internações e óbitos. Isso nos mostra uma queda sustentada dos indicadores e a consolidação do cenário epidemiológico da Covid-19 no estado”, disse o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

O mapa desta semana mostra que a região Metropolitana I, Metropolitana II, Baía de Ilha Grande, Baixada Litorânea e Norte se encontram com bandeira verde (risco muito baixo). As regiões do Médio Paraíba, Serrana e Centro Sul, permaneceram com bandeira amarela (risco baixo).

A Região Noroeste permaneceu em bandeira laranja (risco moderado) devido a um único indicador, a taxa de ocupação de leitos, que se mantém alta. Isto ocorre porque, nessa região, houve um maior tempo de permanência das pessoas internadas e a desmobilização de leitos municipais, devido à redução nas internações por Covid-19.

No período analisado, o número de internações caiu 82,35%, saindo de 102, na SE 08, para 18, na SE 10. Os óbitos reduziram 77,77%, passando de 144, na SE 08, para 32, na SE 10. Os indicadores apontaram que, no período de 08 a 15 de março, a taxa de positividade para SARS-CoV-2 em testes RT-PCR realizados em unidades de saúde do estado foi de 3%. Na quinta-feira (dia 17), a taxa de ocupação de leitos para Covid-19 estava em 25,04% para UTI e 18,06% para enfermaria.

A média móvel de atendimentos em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do estado no período de 09 a 15 de março foi de 390 casos. O número representa uma queda de 20,6% nos atendimentos de síndrome gripal nos últimos 14 dias. Já a média de solicitações de internação foi de 11, no período de 10 a 16 de março, apontando uma redução de 31% de solicitações.