O Grupo Aceplan está comemorando 36 anos de atuação na construção civil, em Volta Redonda. A maior construtora da região tem uma trajetória marcada por compromisso, responsabilidade e dedicação contribuindo com o desenvolvimento social e econômico da região, geração de empregos, formação de novos bairros e resolução do déficit habitacional, com mais de três mil famílias que realizaram o sonho da casa própria na Aceplan.

No ano de 1986, o empresário Mauro Campos acreditou em Volta Redonda e investiu na construção de duas casas no bairro Jardim Belvedere, consequentemente foram construídas mais duas e assim nascia uma história de sucesso. Durante os anos, a Aceplan seguiu sua atuação como construtora, atuando com a execução de obras na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e outras empresas da região.

Em 2010, a empresa ampliou sua atuação para a construção de residenciais, por meio do antigo programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, com a construção do Residencial Recanto do Bosque 1, no bairro Água Limpa. Com o sucesso desse seguimento, novos projetos foram executados. Atualmente, o município conta com 10 condomínios construídos pela Aceplan.

“Tenho a sensação de dever cumprido, principalmente, pelo propósito da nossa empresa, que é realizar sonhos e ter como meta não trabalhar para ganhar dinheiro, mas, ganhar dinheiro porque nós trabalhamos. Muito mais do que ter uma empresa completando 36 anos, é ter um corpo de colaboradores que vestem a camisa, sentindo orgulho em fazer parte do grupo Aceplan”, comenta o presidente da empresa, Mauro Campos.

O empresário relata que a história do grupo já começou superando barreiras. “Enfrentamos grandes desafios desde o nascimento da Aceplan, no dia 18 de março de 1986, logo após a criação do plano cruzado, com os preços congelados e a alta inflação. Esse foi o primeiro desafio que nós vencemos. Nós já nascemos no meio de um temporal e sobrevivemos, poucas empresas criadas nesse ano conseguiram sobreviver”, relembra.

Além de contribuir para que a população conquiste a moradia própria, o grupo buscou investir ainda mais na região Sul Fluminense e expandir suas áreas de atuação. Desta forma, a construtora e incorporadora se tornou Grupo Aceplan, com expansão para o ramo alimentício, de agronegócio e, recentemente, para o de energia sustentável, com a rede AC Energy. A empresa investiu também em novos municípios no estado do Rio de Janeiro, como Valença, Resende, Barra Mansa, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Niterói, Araruama, e em Minas Gerais, na cidade de Andrelândia.

As novas metas do grupo já foram traçadas com um planejamento estratégico de longo prazo para os próximos 40 anos em Volta Redonda, além dos projetos de expansão para as áreas de propriedade do grupo em outros municípios, desenvolvendo novos negócios.

