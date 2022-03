Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (dia 16), um homem por homicídio. Ele foi capturado no Hospital de Porto Real, naquela cidade, após cruzamento de dados de inteligência.

Segundo os agentes, o crime aconteceu no bairro Vila Maria. Durante diligências para localizar o autor, os policiais encontraram o veículo utilizado na empreitada criminosa na Rodovia Presidente Dutra.

Na sequência, o criminoso foi localizado baleado na unidade hospitalar. Ele foi reconhecido por uma testemunha que acompanhava a vítima no momento dos tiros. As investigações prosseguem para identificação de outros envolvidos e apuração das circunstâncias do crime.