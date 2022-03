Policiais militares do 28º BPM apreenderam, nesta quinta-feira (dia 24), armas e drogas no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. O fato ocorreu na Rua 13 de Novembro, durante policiamento da guarnição a fim de reduzir as atividades ilícitas de organizações criminosas, através de ações de inteligência, ostensivas e repressivas.

Na ocasião, os agentes flagraram diversos indivíduos em conjunto comercializando drogas. De acordo com os policiais, ao notarem a presença da viatura, o grupo fugiu. Um deles, porém, foi detido e, com ele, encontrado vasto material ilícito. Um segundo suspeito chegou a apontar um revólver em direção à equipe, que revidou. O rapaz acabou fugindo, deixando a arma com cinco munições para trás.

Ao todo, foram apreendidos duas pistolas, um revólver, duas mochilas contendo drogas, um rádio transmissor, um coldre, um cinto de guarnição e um roupa camuflada.



Foto: Divulgação PM