Cesar Augusto Lemos de Sena, mais conhecido como Cesar Sena ou ‘Cesão’, é um volta-redondense, formado em Engenharia Civil, com MBA em empreendedorismo social. Segundo ele, apaixonado pelo Brasil e por sua gente. E foi durante a reclusão da pandemia que decidiu realizar um sonho antigo e escrever seu primeiro livro: “As verdades de um país chamado Brasil – segundo convicções achistas”.

A obra, que retrata a opinião do autor sobre temas sociais e políticos no país, está sendo publicada pela Viseu e encontra-se em processo de pré-venda, no site da editora. Conforme descrição, o livro aborda um olhar sobre o contexto político que levou o Brasil ao atual estado em que se encontra.

“Ele perpassa grandes fatos e escândalos que foram acompanhados pela população e discorre sobre qual deve ser a saída para a resolução da grande problemática brasileira: a falta de uma representação fiel da realidade nas casas legislativas e de um representante que esteja a favor de defender a população, e não apenas seus próprios interesses”, diz um trecho.

O autor de “As verdades de um país chamado Brasil” diz enxergar a política séria, alicerçada na lisura, honestidade e nos valores morais como o único instrumento social capaz de construir uma sociedade igualitária e socialmente responsável. “Ainda assim, defendo que tudo isso só será possível se tiver como alicerce estrutural a união de toda sociedade, orientada na direção do único destino possível de se admitir, que é o bem-estar coletivo que comporte a inclusão de todos, sem nenhum tipo de exclusão”, acrescenta.

O lançamento nacional do livro está marcado para o dia 18 de abril e, a partir desta data, os exemplares poderão ser adquiridos nas demais plataformas de compras. Já no dia 18 de junho, um sábado, a partir das 15h, o autor estará na Livraria Diadorim, no Shopping Pontual, na Vila Santa Cecília, para uma tarde de autógrafos.

“Estarei recebendo a todos que quiserem que eu autografe seus livros e/ou desejarem me dar um abraço. Todos estão convidados e serão muito bem-vindos”, conclui Cesar Sena.