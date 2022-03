A prefeitura de Volta Redonda está com uma propaganda maciça pedindo que a população ajude a “reconstruir a cidade” pagando o IPTU com um aumento de 28%. Afirma, ainda, na divulgação que o município irá se transformar em um “canteiro de obras”.

A verdade é que o prefeito Neto (DEM-UB) poderia, inicialmente, resolver o precário serviço de manutenção nas vias da Cidade do Aço. Buracos (como o da foto) em várias ruas vêm causando prejuízo aos munícipes.

No cruzamento da Rua Paula Macedo a Paulo Monteiro Mendes, no bairro Monte Castelo, um morador que não quis se identificar teve seu carro danificado “numa imensa cratera”, conforme o mesmo diz.

“Soube por uma pessoa que trabalha nas proximidades que mais de dez carros já caíram naquele buraco. É um abandono absurdo nessa cidade”, reclamou o munícipe.

Em um trecho da Rua Cinco, no bairro Vila Rica/Tiradentes, motoristas precisam desviar na pista para não prejudicar os pneus do carro. Isso porque outro buraco, bem no meio da rua, vêm causando prejuízos e irritando os condutores que passam por ali.

“É um problema. Ou tem que jogar o carro na calçada ou jogar pra outra pista, correndo o risco de colidir com outro veículo que vem na direção contrária”, pontua.

Reclamações sobre a falta de água em vários pontos da cidade, solicitações de troca de lâmpadas queimadas e pedidos de capina complementam as centenas de demandas diárias nas redes sociais, da prefeitura e de veículos de imprensa.

Cabe lembrar que, enquanto o cidadão paga pelo IPTU, cabe à prefeitura melhorar a vida cotidiana da população. O pagamento do imposto é útil para a construção de sistemas de saneamento e esgoto, melhorias na pavimentação, ampliação e reparação da rede de iluminação pública, além de investimentos na saúde, na educação e outros serviços voltados para o bem-estar dos munícipes.

Questionada, a secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Volta Redonda não respondeu da Folha do Aço. Tão logo haja um retorno, esta notícia será atualizada.