A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), amplia neste fim de semana durante o plantão de vacinação a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. Pessoas com diabetes – todos os tipos – e moradores com obesidade grau 3 poderão receber a dose adicional de reforço a partir de agora.

A medida é válida para a população, acima de 18 anos, que tenha recebido a terceira dose há pelo menos 4 meses. Essas pessoas devem procurar o plantão de vacinação nos shoppings Sider e Park Sul ou na UBSF Vila Mury.

No Sider, no sábado as doses serão aplicadas das 9h às 20h, e no domingo, das 14h às 20h. No shopping Park Sul, sábado e domingo, o horário é das 10h às 20h. Na UBSF Vila Mury, o atendimento é das 08h às 18h30, a unidade disponibiliza também testes para diagnóstico da doença as pessoas com sintomas gripais leves (sintomáticas), sem agendamento.

Segundo a secretaria de Saúde, pessoas com diabetes ou obesidade se tornam mais vulneráveis às complicações da Covid-19, caso sejam infectadas. O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, explicou que esses grupos ainda não haviam sido contemplados na classificação de pessoas imunossuprimidas.

“Há pessoas desses grupos que, apesar de serem condições que propiciam risco de menor imunidade, não foram incluídas na vacinação com a quarta dose. Por isso, a secretaria de Saúde de Volta Redonda ampliará a dose para esta parcela da população garantindo uma maior proteção contra a doença”, disse acrescentando que as vacinas a serem utilizadas serão as disponíveis nas unidades, salvo contraindicações específicas.

Quem pode receber a 4ª dose?

Em Volta Redonda, idosos de 70 anos ou mais, e pessoas acima de 18 anos com diabetes, imunossupressão ou obesidade grau 3 devem receber a dose adicional de reforço, em qualquer uma das 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs), das 08h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Algumas unidades funcionam com horário estendido, até as 18h30: 249, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Açude 1, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho e Volta Grande.

Crianças, adultos e idosos também serão atendidas no plantão de vacinação

Crianças de 5 a 11 anos, adultos e idosos também poderão se vacinar no plantão de vacinação nos shoppings e na UBSF Vila Mury. A secretaria de Saúde emitiu nesta semana uma convocação aos faltosos para a terceira dose, principalmente, os moradores de 18 a 40 anos que não retornaram aos locais de vacinação.



Cerca de 50 mil pessoas estão aptas a tomarem a terceira dose da vacina em Volta Redonda, enquanto 137.847 pessoas já cumpriram o esquema vacinal. Carlos Vasconcellos ressaltou que a proteção contra a Covid-19 só é garantida com o esquema vacinal completo: 1ª, 2ª e dose de reforço.

Documentos para vacinação

Vacinação infantil: caderneta de vacinas, cartão SUS ou CPF. As crianças de 5 a 11 anos deverão estar acompanhadas dos pais ou responsável legal.

Adulto: Cartão de vacinação Covid, CPF ou cartão SUS.

Confira abaixo o cronograma de vacinação deste fim de semana:

Infantil:

1ª DOSE

Crianças de 5 a 11 anos estão recebendo a 1ª dose da vacina pediátrica contra a Covid-19;

2ª DOSE

Crianças vacinadas com a primeira dose da CoronaVac há 28 dias ou mais; e crianças vacinadas com a primeira dose da Pfizer até 28/01/2022.

Adulto:

1ª DOSE

Para quem não se vacinou, acima de 12 anos;

2ª DOSE

Para quem tomou a 1ª dose com mais de 21 dias, acima de 12 anos;

Segunda dose da Janssen após 2 meses da dose única;

3ª DOSE

Para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose até 23/12/2021;

4ª DOSE

Idosos de 70 anos ou mais e pessoas acima de 18 anos com imunossupressão, diabetes ou obesidade grau 3, que tenham recebido a 3ª dose até 23/11/2021.