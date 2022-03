Na manhã de quinta-feira (24), a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio abriram as primeiras atividades da ExpoRio Turismo voltadas para o trade: as reuniões do Conselho Estadual de Turismo e do Conselho Estadual de Segurança Turística. O objetivo do encontro, que aconteceu no Jóquei Clube Brasileiro, dentro do espaço Fecomércio RJ, foi apresentar um balanço das ações realizadas neste ano, além de projetos em andamento.

Na reunião, o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, destacou a integração de todo o setor para promover o Rio de Janeiro como destino turístico e o legado que a primeira edição da ExpoRio Turismo deixará para toda cadeia produtiva. “A ExpoRio Turismo marca a história do turismo fluminense em todas as suas vertentes. Hoje, aqui no Conselho, também apresentamos um balanço estratégico, que pretende mostrar as principais ações que realizamos em prol do turismo de janeiro a março. Essa apresentação é resultado de um trabalho nosso para o desenvolvimento e a promoção do turismo no Rio de Janeiro”, afirmou o secretário.

Entre os projetos apresentados, Gustavo Tutuca destacou a prestação de contas da Setur-RJ, no período de janeiro a março de 2022. Na ocasião, foram mostrados o projeto Plataforma Integrada do Turismo, desenvolvido em parceria com o Proderj e o governo de Minas Gerais, o plano Estratégico Turismo RJ + 10 anos e o Mapa do Turismo Brasileiro.

Em continuidade à agenda, aconteceu também a primeira reunião do Conselho Estadual de Segurança Turística (Consetur), instituído em 25 de fevereiro deste ano. Na oportunidade, os conselheiros conversaram sobre o trabalho a ser desenvolvido e os gargalos que devem ser estudados para fortalecer a segurança no estado.

