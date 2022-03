A Federação de Tênis de Mesa do Estado do Rio de Janeiro organizou no último final de semana a 1º etapa do Circuito Estadual 2022. A competição foi disputada na Arena 3 no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, e contou com a participação da equipe do Clube Náutico de Volta Redonda.

E os atletas da Cidade do Aço não decepcionaram. Quatro deles subiram no pódio de medalhas: Ana Oliveira, Hugo Chokyu, Otávio Costa e Patrick Diniz.

“Estamos muito felizes com os resultados já que todos estão competindo pela primeira vez no Circuito Estadual, então não há maneira melhor de começar depois de tanto tempo parado devido a pandemia”, disse o técnico da modalidade, Wellington Rodrigues.

Foto: Divulgação