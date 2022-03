Policiais civis da 96ª DP (Miguel Pereira), prenderam, nesta sexta-feira (dia 25), um homem acusado de tentativa de homicídio. Ele foi capturado no município de Vassouras, Centro-Sul do Estado do Rio de Janeiro.

O crime ocorreu em dezembro de 2021, quando o acusado atirou contra a vítima. A prisão foi possível após levantamento de informações obtidas pelo núcleo de inteligência da unidade policial.