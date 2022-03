Em acidente registrado no sábado (dia 26), na Usina Presidente Vargas (UPV), o soldador Nilson Wanderlei de Resende, de 60 anos, perdeu quatro dedos da mão direita. Ele está internado no Hospital Santa Cecília, na Vila.

Familiares do soldador que divulgaram as informações do acidente nesta segunda (dia 28) e confirmaram que a empresa está prestando assistência. A CSN ainda não se pronunciou.

O metalúrgico trabalha há quase 40 anos na siderúrgica, sendo atingido por trilhos que estariam desativados há duas semanas e que voltaram a operar sem que ele fosse avisado.