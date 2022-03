O governador Cláudio Castro e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinicius Farah, entregaram, nesta segunda-feira (dia 28), a prefeitos, secretários municipais e gestores dos municípios fluminenses o guia “Desenvolve RJ – a transformação do seu município começa por aqui”.

“Esse guia é um importante planejamento para a transformação e a consolidação do desenvolvimento econômico regional. Com ele vamos ter milhares de empregos. É a mudança da história do Rio de Janeiro, que deixa de ser o estado do atraso, da corrupção, da insegurança jurídica, pública, política, para voltar a ser o estado que se planeja para o futuro”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, a publicação reúne modelos de decretos, projetos de lei e políticas públicas já aprovadas e de resultado comprovado, além de exemplos de iniciativas que ajudarão os municípios na consolidação de um ambiente favorável de negócios, com desburocratização, previsibilidade e acesso ao crédito, para estimular a atração de empresas e investimentos.

– O guia é um trabalho inédito e pioneiro, elaborado em nove meses, desde que assumi a secretaria, e que nos permitiu, por meio de estudos técnicos, entender os potenciais, necessidades e desafios de cada município do Rio de Janeiro. É um manual de boas práticas que ajudará as cidades a encontrarem os caminhos para o desenvolvimento local e para o estado elaborar agendas regionais para o crescimento econômico – explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinicius Farah.

Além dos modelos de atos normativos, o “Guia Desenvolve RJ” apresenta ainda textos sobre a experiência de criação da Casa do Empreendedor e das agências de fomento local, para o fortalecimento do empreendedorismo e articulação dos diversos atores, públicos e privados, de forma a possibilitar uma atuação coordenada em prol da dinamização da economia.

Também fazem parte da publicação informações sobre a utilização da energia solar e da tecnologia 5G para melhoria do ambiente de inovação e desenvolvimento dos municípios, e sobre a implantação de condomínios industriais pelo estado.

Representando todos os municípios do estado, o prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, recebeu o guia das mãos do governador e do secretário Farah. Além dos representantes dos municípios fluminenses, participaram da solenidade realizada no Palácio Guanabara o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, o secretário de Fazenda, Nelson Rocha, o presidente da Alerj, deputado André Ceciliano, representantes dos setores da indústria e comércio, parceiros da iniciativa, e outros secretários de Estado.

