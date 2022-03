Um homem, identificado como Lucas da Silva Santos, de 36 anos, esfaqueou o próprio irmão, Leonardo da Silva Santos, de 44, durante uma briga no último sábado (dia 26), em Resende. O fato ocorreu na casa do agressor, na Avenida das Mangueiras, no bairro Cidade Alegria. Ele confessou o crime, foi conduzido para a delegacia de Resende e autuado por tentativa de homicídio. Já a vítima foi socorrida e levada para a UPA e, posteriormente, transferida para o Hospital de Emergência de Resende. De acordo com a polícia, o crime teria sido motivado por ciúmes.

Também no sábado, em Resende, um homem, identificado para Ezequiel Silva, de 21 anos, foi encontrado morto com várias marcas de tiros, na Rua Maria Belizária Santana, na Fazenda da Barra III. Não foram encontradas testemunhas do homicídio. O caso foi registrado na 89ª DP.