O Volta Redonda anunciou nesta segunda-feira (dia 28) o seu primeiro reforço para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e da Série A2 do Campeonato Carioca. O goleiro Dida, de 36 anos, foi um dos destaques do Madureira durante o Campeonato Carioca deste ano e chega com contrato até final de 2022.

O novo goleiro tricolor já passou pelos exames médicos e está treinando com o grupo que está se preparando para a estreia da Série C.

Revelado pela Portuguesa de Desportos-SP, já defendeu, dentre outros clubes, o XV de Piracicaba-SP, Boa Esporte-MG, onde conseguiu o acesso para a Série A do Mineiro em 2011, Remo-PA, Morrinhos-GO, Atlético-PB, Paraíba-PB, Icasa-CE, Marília-SP, América-PE, Fonte Nova-PA, Independente do Tucuruí-PA, Pagominas-PA, Cametá-PA e Madureira-RJ, último clube antea de acertar com o Esquadrão de Aço.

“Muito feliz em acertar com o Volta Redonda após um grande Estadual pelo Madureira. Chego com expectativa de dar sequência no ano, fazer bons campeonatos e ajudar o Voltaço a conquistar todos os objetivos traçados no ano”, destacou o reforço tricolor, que ainda explicou o apelido de Dida.

“No início da minha carreira, na Portuguesa, o Dida vinha despontando na Seleção Brasileira e todo goleiro negro, alto, era comparado com ele pela fisionomia. Tive esta comparação também, gosto muito de carregar isso comigo, porque é um ídolo meu e espero representar muito bom o nome”, explicou.

O vice-presidente Flávio Horta Júnior falou sobre a chegada de Dida. “É um goleiro experiente, que fez um grande Estadual pelo Madureira e chega para brigar pela vaga no nosso gol. Confiamos muito no Vinícius, que vem fazendo grandes jogos e temos certeza que será uma briga sadia pela titularidade. Que o Dida seja muito bem-vindo ao Voltaço e que possa manter esta boa fase durante o ano, nos ajudando a conquistar todos os nossos objetivos”, afirmou.

Reapresentação

Após folga no domingo, o elenco do Esquadrão de Aço se reapresentou na manhã desta segunda-feira (dia 28), na sede do clube.

Durante o período da manhã, os atletas realizaram um treinamento físico na academia. Já na parte da tarde, foi realizado um treinamento técnico e tático no CT Oscar Cardoso.



Foto: Divulgação VRFC