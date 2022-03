Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) e militares apreenderam, nesta terça-feira (dia 29), um adolescente, de 16 anos, por envolvimento na morte de Maricéia do Nascimento Santos, de 36 anos. Segundo as investigações, o autor e um comparsa, ainda não identificado, bateram e atearam fogo na vítima.

O caso aconteceu no dia 16 de fevereiro deste ano, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A mulher teria brigado com o namorado e solicitou ajuda de policiais militares, que foram à região prestar auxílio.

A presença dos PMs na comunidade irritou os traficantes, que ordenaram que dessem uma surra nela. O adolescente apreendido e um comparsa encontraram Maricéia, bateram e colocaram fogo no corpo dela. A vítima foi socorrida a um hospital, mas não resistiu.

Após o fato, a equipe da 93ª DP realizou diligências, identificou e localizou o adolescente. Contra ele foi cumprido um mandado de busca e apreensão por fato análogo ao crime de feminicídio.