O Barra Cidadã, da Prefeitura de Barra do Piraí, foi um verdadeiro sucesso de público. Realizado no sábado (dia 26), na Avenida Luiz Roberto Coutinho, na Califórnia, o evento reuniu cerca de mil atendimentos em diferentes áreas. Para se ter uma ideia, a maior demanda foi a de gratuidade de documentos, quando foram emitidas mais de 400 delas. O projeto consiste em promover ação social com diferentes serviços à população de uma determinada região.

Dentre as atividades que foram destinadas à população estão a de saúde da mulher, serviço de odontologia, gratuidade na emissão de documentos, vacinação, saúde animal, cadastro geral de emprego, ações em assistência social, corte de cabelo, lazer para as crianças e outros. A segunda maior procura foi da higiene bucal, com mais de 200 atendimentos, disponibilizados kits com escova de dente, creme dental e fio dental, com orientação a escovação das crianças.

Além dessa ação em saúde, o Barra Cidadã ainda ofereceu, no Estratégia de Saúde da Família João Elias Gomes – que ficou o tempo todo em funcionamento com atendimentos e vacinação – serviços de aferição de pressão arterial e glicemia. Parceira do evento, a Fundação Dom André Arcoverde (UniFAA) levou cerca de 70 acadêmicos de diferentes cursos para os serviços. O de Recursos Humanos, por exemplo, ensinou como formular currículo e deu dicas de como se portar diante de uma entrevista de emprego. Atrelado a isso, o balcão do Sistema Nacional de Empregos (Sine) da prefeitura fez diversos cadastros no banco de vagas, num total de 34 atendimentos.

De acordo com um dos professores da UniFAA, Cyro Guimarães, a assessoria jurídica, esclareceu dúvidas sobre o Procon e outras questões. Falou que a postura da FAA é estar em favor da sociedade, e que, as atividades “fazem parte da colocação do centro educacional além dos muros e salas de aula”. “Nossa instituição, além de privada, tem cunho público quando se coloca em favor da sociedade. Estamos em sala de aulas, mas vamos às ruas, aos centros, onde houver a necessidade. E este evento foi de extrema importância para a população barrense e para nós também”, disse.

A “criançada” também teve vez com a participação de pedagogas, com teatro e demais atividades. Para a alegria das crianças, tinha pipoca e algodão doce. Outro ponto de grande participação foi o corte de cabelo. “Foi um projeto piloto que já deu certo. Vamos estender aos demais bairros e distritos. Ouso dizer que será ainda melhor; o Poder Público junto à sociedade e suas demandas se faz importante para o próprio conhecimento de suas necessidades”, pontua a secretária de Comunicação Social, América Tereza do Nascimento.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, acompanhou todos os stands e verificou a importância deste evento, sobretudo para a Califórnia. “Fizemos muito por este distrito, esse complexo. Primeira creche pública, asfaltamento, luz de LED, novo Destacamento de Polícia e muito mais, sem contar o Castramóvel que atende somente aos moradores daqui. E, fazer um evento como este, uma ação social, mesmo com tantas atividades neste local, mostra a importância dos moradores para o município barrense”, frisa Mario.

A secretaria de Agricultura – liderada por Espedito Monteiro de Jesus – fez o agendamento da castração por meio de uma parceria com o Governo do Estado, encaminhando 22 cães e gatos para clínicas particulares para tal procedimento. Além disso, o Castramóvel promoveu a castração de dez felinos castrados pelo programa do Governo Municipal.

Foto: Divulgação Juan Barbosa/PMBP