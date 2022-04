Policiais civis da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (dia 31), dois integrantes de uma organização criminosa que roubou joias de uma vítima no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). A mercadoria está avaliada em cerca de R$ 400 mil.



Após o crime, ocorrido no mesmo dia da prisão, os agentes identificaram um dos autores do roubo. Já durante a noite, com o apoio da 108ª DP (Três Rios) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais localizaram e detiveram os dois homens no município de Três Rios, na Região Centro-Sul. Os policiais também apreenderam uma motocicleta e um automóvel utilizados no roubo. Os autores foram autuados por roubo duplamente qualificado e associação criminosa.



Segundo as investigações, a dupla tem diversas anotações criminais no estado de Minas Gerais por roubo qualificado, receptação e homicídio. De acordo com os agentes, os dois criminosos são integrantes de uma quadrilha especializada neste tipo de ação. As investigações prosseguem para prender outros envolvidos, já identificados.