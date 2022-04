A mãe do menino de oito anos, baleado junto com o pai no último sábado (dia 2), na Volta Grande, em Volta Redonda, passou mal e perdeu o bebê que esperava há sete meses. A informação é do jornal Foco Regional.

Pai e filho continuam internados em estado grave. A criança, porém, foi transferida, na manhã desta segunda-feira (dia 4), para um hospital particular. O menino foi atingido na cabeça e seu estado continua sendo considerado gravíssimo. Já o homem, que levou vários tiros pelo corpo, está no Hospital São João Batista, onde a ex-mulher, que esperava outro filho dele, deu entrada na noite de domingo (dia 3).

O caso

O caso ocorreu na noite do último sábado (dia 2), quando o menino, de apenas oito anos, foi baleado, junto com o pai, de 37, na Rua Sargento Paulo Moreira, no bairro Volta Grande III.

O crime foi registrado por uma câmera de segurança, cujas imagens mostram os dois caminhando pela calçada e entrando em um carro. Três homens saem de um veículo estacionado ao lado e começam a atirar nas vítimas. Eles fogem logo após os disparos em um carro conduzido por um quarto envolvido no crime.

Pai e filho foram socorridos por populares que estavam próximos e levados de carro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Agostinho. Logo após, com a gravidade dos casos, foram transferidos para o Hospital São João Batista.

Ainda não há suspeitos do crime. O caso está sendo investigado.