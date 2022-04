O Sindicato dos Metalúrgicos anunciou que a proposta de acordo coletivo apresentada pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) será colocada em votação na próxima sexta-feira (dia 8). As urnas serão disponibilizadas das 6h às 18h, na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília. A entidade sindical já indicou que vai trabalhar pela rejeição da pauta.



Na noite de ontem (dia 6), menos de 24 horas após um grupo da área da manutenção promover uma paralisação no interior da Usina Presidente Vargas, a CSN apresentou uma proposta aos funcionários. Os itens apresentados são: reajuste salarial de 8,1% para quem recebe até R$ 3 mil. Para os trabalhadores com vencimento acima deste valor, o acréscimo salarial seria de 5%.

A empresa oferece também uma carga extra no cartão alimentação, no valor de R$ 400, em maio e dezembro, e uma recarga de R$ 700 em maio, a título de banco de horas. A proposta também contempla o piso salarial com reajuste de 4% e uma bonificação de 1.9 salário, já que não houve definição de metas e critérios do PPR.

