Um corpo, ainda não identificado, foi encontrado na manhã de quarta-feira (dia 6), no Rio Paraíba do Sul, próximo a usina hidrelétrica, no Centro de Barra do Piraí. Segundo o Corpo de Bombeiros, o cadáver estava em avançado estado de decomposição.

O corpo foi removido pelos agentes e encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade. Um registro também foi feito na 88ª DP.