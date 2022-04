Parentes, amigos e colegas de trabalho de Thiago Peçanha de Matos Lemos anunciaram que vão realizar nesta sexta (dia 8), a partir das 14h30, em frente ao Ministério Público, em Volta Redonda, manifestação para cobrar justiça. O vigilante, de 32 anos, foi morto a tiros no início da madrugada do dia 30 de março, próximo a um bar da Avenida Retiro. O autor do disparo é um ex-policial militar do estado de São Paulo.

Thiago e o acusado se desentenderam dentro de um bar, onde eles assistiram à decisão do Campeonato Carioca, entre Fluminense e Flamengo. A família não se conforma que o ex-policial esteja em liberdade, depois de ter prestado depoimento na 93ª DP.

De acordo com os parentes, a manifestação programada para logo mais será clamar por justiça. Thiago era casado e pai de três filhos.