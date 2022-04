A Polícia Militar apreendeu, no sábado (dia 9), um pequeno arsenal no bairro Triângulo, em Três Rios. Os agentes chegaram ao endereço após denúncias de que um homem ligado ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro estaria morando na localidade conhecida como Morro do Ataulfo, e mantendo um estoque de armamento e drogas.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram três homens que disseram aos agentes que estavam prestando um serviço de serralheria para o dono do imóvel. Eles foram liberados.

Em busca pela casa, os agentes encontraram duas pistolas calibre 380, dois revólveres com numeração raspada, cinco carregadores de pistola, mais de 300 munições de diferentes calibres, dois coldres e um caderno com anotações do tráfico. O responsável pelo armamento não foi encontrado. O material foi apreendido e levado para a delegacia.

Foto: Polícia Militar