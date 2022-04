Um homem, de 23 anos, foi preso nesse domingo (dia 10), por suspeita de tráfico de drogas, em Piraí. A prisão ocorreu na Rua Ivan Vernon Gomes Tôrres, próximo ao bairro Asilo, após uma denúncia de que o indivíduo, oriundo da Comunidade de Antares, no Rio, estaria tentando implantar o tráfico de drogas no local.

Ao chegar no endereço, os policiais militares localizaram o rapaz em atitude suspeita. Durante a abordagem, segundo os PMs, o homem teria apresentado nervosismo. Em vistoria na casa, os agentes encontraram 63 invólucros de maconha e 16 invólucros de cocaína.

O suspeito admitiu fazer parte do tráfico na localidade com o posto de gerente e foi levado para a 94ª DP, onde ficou enquadrado no artigo 33 da Lei 11.343/06. O material entorpecente também foi apreendido, juntamente com a quantia de R$ 272 encontrada com o homem.