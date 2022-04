O centroavante Rafhael Lucas estreou em grande estilo pelo Volta Redonda. Entrando no segundo tempo da partida diante do Figueirense-SC, ele precisou de apenas 18 minutos para marcar o seu primeiro gol a camisa tricolor.

Na reapresentação do elenco nesta segunda-feira (dia 11), o atacante falou sobre o seu primeiro gol com a camisa tricolor.



“Fico muito feliz de estrear com um gol. Queríamos muito a vitória, até pelo momento que o Volta Redonda estava vivendo, mas acredito que a confiança do segundo tempo, que a gente melhorou na partida, espero que a gente mantenha ela para a sequência da competição. Estou muito feliz com o primeiro gol aqui, espero que continue ajudando a equipe junto com meus companheiros e que no próximo jogo a gente consiga esta vitória que é tão esperada”, destacou.

O próximo adversário do Esquadrão de Aço na Série C será o São José-RS, sábado (dia 16), às 11h, no estádio Francisco Novelletto.



“Jogar contra o São José lá é sempre muito difícil, até por conta do gramado que é diferente do que estamos acostumados, mas acredito que se trabalharmos bem durante a semana, entrarmos concentrados, mantendo a pegada que tivemos durante o segundo tempo, podemos voltar de lá com uma vitória”, projetou o atacante tricolor.

Reapresentação

Após folga no domingo, o elenco do Volta Redonda se reapresentou nesta segunda-feira (dia 11), iniciando a preparação para enfrentar o São José-RS.

Enquanto os atletas que jogaram mais de 60 minutos diante do Figueirense-SC realizaram um trabalho de recovery com os equipamentos da Avanutri, is demais jogadores participaram de um treinamento técnico e tático no CT Oscar Cardoso.

A programação de treinos seguirá até quinta-feira (dia 14) de manhã, quando será encerrada a preparação em casa. Na parte da tarde o elenco seguirá para Porto Alegre-RS.

