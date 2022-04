Policiais militares foram acionados, nesta terça-feira (dia 12), para uma escola municipal, em Rio Claro, onde um adolescente, de 15 anos, teria sido flagrado com maconha. Os agentes conversaram com a diretora da unidade, de 33 anos, que informou sobre o caso. Na ocasião, o menor teria fugido do local.

Foi apreendido um frasco contendo um pedaço de erva seca e prensada, com as características de maconha. Diante dos fatos, a guarnição encaminhou o material para a 168ª DP junto com a responsável pela escola para que as medidas cabíveis sejam tomadas e o menor seja identificado.