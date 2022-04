O governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, sancionou a lei de autoria do deputado estadual André Ceciliano (PT) que reduz a cobrança de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para empresas no Estado do Rio. A notícia alegrou o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, que vem batalhando para a implantação de um condomínio industrial na antiga Edimetal, às margens da Via Dutra.

“Foi aprovado no Estado nosso condomínio industrial, com regime tributário diferenciado que nos permitirá acolher novas empresas, movimentando a economia e gerando importantes empregos na cidade”, comemorou o prefeito, que lembra que ‘a luta’ vem desde o tempo em que começou a vigorar a Lei Rosinha e que levou embora do município empresas como a Nestlé. “Parece uma coisa simples mas não é. O imposto era de 19% em Barra Mansa e de apenas 2% em outras cidades. Quem viria pra cá? Quem ficaria aqui? Não tínhamos igualdade de condições de concorrer com outras cidades”.

Na ocasião, Drable ainda agradeceu o apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deputado André Ceciliano; do deputado Marcelo Cabeleireiro; e do governador Claudio Castro. “Ele demonstrou sensibilidade, sabedoria e justiça (…) Agora iniciaremos uma nova etapa na nossa história econômica e industrial”, falou o prefeito agradecendo também o empenho dos representantes da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin).

Segundo Rodrigo, a instalação do condomínio, com suporte e investimento do Estado, em uma área do município, de 700 mil metros, às margens da Rodovia Presidente Dutra, é vetor de desenvolvimento. “Barra Mansa está de portas abertas a cada investidor, cada empresário que tenha interesse em se instalar na cidade. Faço questão de recebê-los pessoalmente e envidar o melhor dos esforços para que Barra Mansa continue avançando”, finalizou.