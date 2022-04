Considerada como uma grande festa cristã, a Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo. É nesta data, uma das mais importantes do cristianismo, que as pessoas relembram o amor incondicional de Deus e afloram seus ensinamentos de solidariedade, fraternidade e união. Tais ensinamentos motiva, em cada canto do mundo – ou deveria motivar -, ações de empatia, de atenção e de carinho.

Como se sabe, os ovos de Páscoa representam uma grande tradição da data, este ano comemorada no próximo domingo (dia 17). No entanto, com os preços em alta e a situação de pobreza que atinge milhares de brasileiros, muitos não têm condições de comprar um chocolate. Aí entra o espírito de bondade e solidariedade de quem se junta para fazer a alegria de adultos e crianças.

Em Volta Redonda, o projeto ‘Melhorando o Mundo’ está arrecadando barras de chocolate para a fabricação de ovos e pirulitos que serão doados às famílias carentes. Serão aproximadamente 250 crianças beneficiadas em três bairros distintos da cidade.

“Será uma noite especial. Vamos distribuir ovinhos de Páscoa, bolo, suco, biscoito, pirulito de chocolate. Convocamos todos a entrarem nessa corrente do bem e nos ajudar a fazer uma festa bem legal”, afirma Cynthia Ferreira Roma, uma das voluntárias do projeto.

O ‘Melhorando o Mundo’ assiste a três bairros – Califórnia, São Luís da Barra e São Sebastião – distribuindo sopa, semanalmente às quintas-feiras; promovendo ações, como ‘Clube de Leitura’ e ‘Oficina de Redação’ com as crianças; e realizando atendimento com as famílias, como busca por emprego, entre outros.

“Doamos roupas, calçados, cestas assistenciais com alimentos. Tudo doado por nossa rede de apoio. Temos um grupo de WhatsApp que, atualmente, conta com 112 participantes, fora nossas redes sociais, como Facebook e Instagram. Nosso endereço é @melhorandoomundobr”, destaca Cynthia.

Daniel Fialho e Tiago Valim também compõem o grupo e lembram que toda data festiva é comemorada junto aos assistidos pelo projeto. “Nós comemoramos o Natal, com distribuição de brinquedos; no início do ano distribuímos material escolar; na Páscoa distribuímos chocolate etc”, listam.

GAV

Da mesma forma, o Grupo de Amigos Voluntários (GAV) também atua com gestos significativos na cidade. Aos sábados, o grupo distribui alimentos, agasalhos e um pouco mais de dignidade aos moradores de rua de Volta Redonda. E nesta Páscoa não será diferente.

“Já são 7 anos de trabalho social com nossos irmãos de rua. Em toda data comemorativa realizamos ações especiais, como Natal e Páscoa. Isso é uma maneira de demonstrar como são importantes e como a gente realmente se importa com eles”, ressalta Virna Freitas, fundadora do Grupo.

Virna reforça que as campanhas de doação são feitas pela internet. Os cerca de 80 voluntários do grupo também ajudam na arrecadação e nas compras dos chocolates. “Já temos 50 e a meta é arrecadar 60. Caso sobre, vamos doar aos garis também”, acrescenta.

Há 8 anos promovendo esperança e alegria, o projeto ‘Páscoa Mais Doce’ é voltado para as crianças do bairro Roma II. “Realizamos uma manhã de histórias, atividades e teatro para as crianças, além de palestra para as mães. Depois, fazemos um lanche e a entrega de ovos e bombons”, explica Flávia Souza, uma das componentes do grupo criado pelo pastor Everton, sua esposa Andrea e uma grande equipe de colaboradores. O intuito é alcançar 200 crianças nesta Páscoa e as doações são recebidas na Igreja Metodista do bairro, próximo ao posto de saúde.

Nota da Folha do Aço

Esta edição apresentou alguns dos milhares exemplos de atos solidários que visam alegrar o dia de alguém e tornar a vida mais leve. Você também pode entrar nessa corrente de bem! Procure em sua igreja, no seu trabalho ou em grupos de amigos uma iniciativa solidária, que promova alegria e faça renascer a esperança em outras pessoas. Ajude, seja solidário. Isso vai te fazer bem! Boa Páscoa!