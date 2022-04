A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, se prepara para a primeira edição do ano do ‘Domingão de Compras’. O evento será realizado no dia 1° de maio, das 9h às 16h, nas avenidas Joaquim Leite e Domingos Mariano, no Centro. A edição será especial de comemoração ao Dia do Trabalhador. Também será o aquecimento para o Dia das Mães, celebrado no segundo domingo de maio.

Além de encontrarem todas as lojas das avenidas abertas, o público que prestigiar o evento poderá curtir diversas atrações, como brinquedos para as crianças, food trucks e feira de artesanato.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, destacou que a intenção é aliar as atividades comemorativas pelo Dia do Trabalhador e oferecer a oportunidade dos comerciantes fazerem negócios e dos clientes realizarem as compras de Dia das Mães.

“O Domingão de Compras é um dos eventos mais importantes da nossa cidade e queremos que esse seja superior aos outros, visto que, iremos celebrar duas datas muito importantes. Faremos tudo com muito esforço, dedicação e segurança. Esperamos que os munícipes tenham a oportunidade de aproveitar esse dia tão especial da melhor forma possível”, destacou o secretário.

Durante o evento, o trecho das avenidas entre o Supermarket e a Praça da Matriz estará fechado para o tráfego de veículos.

Foto: Chico de Assis