Um acidente ocorrido na tarde de domingo (dia 17) na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Piraí, deixou quatro pessoas feridas. Duas são crianças. O acidente aconteceu na altura do km 252, no trevo de acesso ao bairro Matadouro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro foi atingido por outro enquanto atravessava a rodovia para entrar no bairro. As vítimas – de três, nove, 25 e 47 anos – estavam todas no mesmo veículo e foram socorridas para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Foto: Divulgação PRF