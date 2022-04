Uma aposta feita em Barra do Piraí levou o prêmio de mais de R$ 6,6 milhões da Quina. O sorteio foi realizado no sábado (dia 23). Os números sorteados no concurso 5835 foram 01-03-10-21-35.

Segundo informações, a aposta ganhadora foi feita em um bolão com apenas duas cotas.

Mega acumulada

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (dia 26) as seis dezenas do Concurso 2475. O prêmio estimado para quem acertar as seis dezenas, é de R$ 36 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

As seis dezenas do Concurso 2475 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.