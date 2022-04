A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou, na manhã desta terça-feira (dia 26), aos seus acionistas e ao mercado em geral que o incêndio ocorrido em um galpão de embalagens e componentes no final da noite de ontem na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, foi controlado sem trazer impacto para a produção ou segurança da operação. A empresa reforçou também que não havia colaboradores no local no momento do incêndio e que está averiguando as causas que originaram o incidente.



No comunicado, assinado pelo diretor executivo de Relações com Investidores, Marcelo Cunha Ribeiro, a Companhia destaca que “manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados caso haja alguma atualização sobre esse caso”.

Incêndio

Um incêndio no galpão de embalagens e componentes foi registrado na noite de segunda-feira no interior da Usina Presente Vargas. Segundo a empresa, não haviam funcionários na área no momento em que ocorreu o fato.

O local do incêndio fica na altura do bairro Aterrado e relativamente distante da área produtiva da Usina. A Folha do Aço apurou que no galpão são armazenados material de embalagem de bobinas, como papelão, plástico e madeira, componentes altamente inflamáveis, contribuindo para as pequenas explosões ouvidas e a formação da densa nuvem escura de fumaça que cobriu parte da fábrica.

O fogo controlado no final da madrugada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio e da própria empresa.