A Avenida Amaral Peixoto, no Centro, recebe no próximo dia 07 de maio, sábado, véspera do Dia das Mães, a primeira edição de 2022 do projeto “Rua de Compras”. A iniciativa é realizada em parceria pela Prefeitura de Volta Redonda, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas).

Com objetivo de incentivar a atividade comercial, o evento transforma a avenida num shopping a céu aberto. Entre 9h e 18h, os carros darão espaço para atividades culturais, esportivas e de lazer. Serão instaladas duas praças de alimentação com foodtrucks; haverá brinquedos infláveis por toda avenida. As secretarias municipais também farão ações durante todo dia na Amaral Peixoto.

A “Rua de Compras” vai contar com a Brinquedolândia e com o Caminhão de cabeleireiro/trancista da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). A Cultura vai levar apresentações musicais com a Banda e o Coral Municipal e de dança, além da Feira de Artesanato; a Secretaria de Meio Ambiente vai realizar uma edição do espaço de adoção “Família Animal”; a Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer) promoverá atividades como Ginástica Artística, Tênis de Mesa e Badminton; e uma tenda da Saúde com diversos serviços.

Para a realização da “Rua de Compras”, o trânsito de veículos na Avenida Amaral Peixoto será interrompido no início da madrugada de sexta (6) até a noite de sábado. Os motoristas serão orientados durante todo dia pela Guarda Municipal sobre os desvios que utilizam vias paralelas, principalmente a Avenida Getúlio Vargas.