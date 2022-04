A primeira loja da rede AC Market, localizada no bairro Jardim Mariana, em Volta Redonda, completa um ano de inauguração. Para comemorar, a unidade estará com produtos a preço de custo entre os dias 28 a 30 de abril. O horário de funcionamento será das 7h às 20h de quinta-feira a sábado.

Além disso, no sábado (dia 30), data oficial da inauguração, haverá pipoca e algodão-doce para os clientes, a partir das 11h às 16h. “Me sinto muito feliz em estar comemorando o primeiro ano da inauguração da rede AC Market e da loja do bairro Jardim Mariana. Essa loja é muito importante para os moradores do bairro, pela comodidade e pela qualidade que oferecemos. Preparamos várias promoções com produtos a preço de custo para comemorarmos juntos. Esperamos todos nossos amigos e clientes em nossa loja”, disse a gerente do AC Market, Carmen Lúcia.

Segundo a representante da unidade, a AC Market é uma rede de mercado que foi criada para unir conforto, qualidade de atendimento, preço justo e praticidade em um só lugar, sendo um novo conceito em mercado de bairro para atender a população, fazer a diferença na rotina dos moradores do bairro, contribuir com a valorização do local e dos empreendimentos que são moradia dos clientes que escolheram o grupo Aceplan.

Foto: Divulgação