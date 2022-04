O Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) realizou, na quinta-feira (dia 28), a cerimônia de formatura da 1ª turma do Projeto Bombeiro Mirim em Volta Redonda. Destinado para crianças e jovens de 07 a 16 anos, o treinamento oferecido pela corporação durou dois meses e incluiu noções de primeiros-socorros, prevenção a afogamentos, incêndios e acidentes domésticos, educação no trânsito, noções de cidadania, saúde, entre outros temas.

“A intenção do projeto, que acontece em parceria com a Prefeitura e a Câmara Municipal de Volta Redonda, é multiplicar informações preventivas, despertar o interesse pela profissão de bombeiro militar e contribuir para a formação dos jovens e crianças da cidade. Essa ação educacional é muito importante pois, além de disseminar conhecimentos básicos sobre prevenção de alguns tipos de acidentes, apresenta aos participantes possibilidades que sequer podiam imaginar para que se tornem verdadeiros cidadãos de bem no futuro”, afirmou o comandante do CBA III – Sul, coronel Renato Gomes.

A iniciativa formou 90 alunos dos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) da prefeitura de Volta Redonda, localizados nos bairros de Três Poços e Belo Horizonte. Até o final do ano, o objetivo é atender a mais 1.000 crianças e jovens no município, em 10 turmas.

“Os alunos, além de aprenderem temas objetivos que podem ser aplicados na comunidade em que vivem, abrem sua percepção de mundo e podem ver in loco que existem oportunidades para seu futuro. Afinal, todo sonho é possível. Muitos nunca tinham saído da cidade e, com esse projeto, foram ao Rio de Janeiro para conhecer o Quartel Central do CBMERJ. O grupo também visitou todos os órgãos públicos de Volta Redonda, sendo recebido por autoridades”, afirmou Raianne dos Reis, orientadora do CRAS.

Segundo Tábata Monteiro, psicológica do CRAS, as atividades também consistiram em idas ao circo, ao cinema e a um parque aquático, pois o projeto além de apresentar a rotina de trabalho dos bombeiros e algumas de suas principais atribuições, ensina sobre a importância do exercício da cidadania em seus variados aspectos, reforçando a noção de que é possível participar ativamente da sociedade.

“Proporcionamos a eles um reforço da educação formal, novos aprendizados e interações inéditas. Com isso, através da sua valorização, mostramos aos jovens que é possível estabelecer e alcançar suas metas com esforço e dedicação e que o exercício da cidadania nos espaços coletivos é um direito de todos”, completou a psicóloga.

Encerrando a cerimônia, o comandante do CBA III – Sul, coronel Renato Gomes, destacou também a oportunidade de colaborar com a formação e com a educação das crianças e jovens de Volta Redonda.

“É uma honra poder contribuir para o futuro desses jovens com o projeto Bombeiro Mirim. O que eles aprenderam aqui, certamente, vão levar para suas vidas pessoais. As experiências vividas durante o treinamento vão reverberar nas suas comunidades, disseminando informação e servindo de exemplo para outras crianças e adolescentes”, finalizou o coronel.