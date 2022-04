Um ex-funcionário de uma companhia Siderúrgica de Barra Mansa foi preso na quarta-feira (dia 27) acusado de matar a esposa a golpes de martelo e facadas. Ele estava foragido há pelo menos 24 anos e foi encontrado no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Na época do crime, o homem, que não teve a identidade divulgada, trabalhava na SBM, em Barra Mansa. Desconfiado de uma traição, o acusado questionou sua esposa. A vítima negou o suposto relacionamento extraconjugal e, mesmo assim, foi morta pelo companheiro. O crime foi presenciado pelo filho do casal, na época com 10 anos.

Em seguida, ele fugiu com a roupa do corpo para casa de familiares no município de Muniz Freire, no estado do Espírito Santo. Após um ano fora do Rio de Janeiro, ele retornou e foi morar no Complexo do Chapadão, local em que já tinha conhecidos. O mandado de prisão condenatória foi cumprido pela equipe da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter).

Imagem ilustrativa