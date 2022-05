O chefe do Executivo de Barra do Piraí, Mario Esteves, vistoriou parte dos bairros afetados e já está em confecção de decreto de Situação de Emergência, que será encaminhado ao governador Cláudio Castro.

Mario determinou que todas as pastas ficassem em alerta, principalmente aquelas que atuam nas ações emergenciais, como Defesa Civil, Serviços Públicos, Assistência Social e Comunicação.

“Os comunicados foram feitos e avisados à população ribeirinha. Infelizmente, quando a água vem e pede a sua passagem, carrega também muito do que a população luta para conquistar. Foi um fenômeno da natureza e, semelhante a de dezembro, contou com os esforços de todos, muito além do poder público municipal. Nossos agradecimentos ao Corpo de Bombeiros, que, prontamente, auxiliaram nesse trabalho. Estamos com as equipes nas ruas e colocamos todas as secretarias nesse círculo de solidariedade, ação muito bem desenvolvida pela população barrense também”, lamenta Mario.

Secretarias envolvidas no processo de limpeza e coleta de dados

As equipes da Secretaria de Serviços Públicos, em parceria com a Statled e com o Corpo de Bombeiros, começaram a dar apoio com máquinas e equipamentos, neste domingo. Além deles, há apoio das pastas de Assistência Social e de Educação no mesmo processo.

Segundo informações oficiais, até o momento, não há registro quanto a desalojados e desabrigados. Sendo necessário, os desabrigados serão encaminhados para abrigos criados para este fim. Escolas municipais como Manoel Fonseca, no Centro; Anna Casalli, na Ponte Vermelha; Maria Aparecida Pegas Pereira, na Roseira; e Conde Modesto, no Parque Santana, estão recebendo os desabrigados e desalojados, bem como móveis e pertences, e dando apoio as famílias. Será avaliado, até o final deste domingo, se haverá suspensão das aulas da segunda (dia 2).

Em conjunto com a Educação, a pasta de Assistência Social também colocou sua equipe à disposição dos desalojados e desabrigados. Estão sendo oferecido kits de limpeza e alimentação aos que precisam. Já a Secretaria de Água e Esgoto colocou à disposição o caminhão pipa para abastecer a população ribeirinha.